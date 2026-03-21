قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يبدأ صيام الست من شوال؟ اعرف وقتها وحكم صوم الأيام الستة متقطعة وفضلها
صفارات الإنذار تدوي في ديمونا ومناطق غرب البحر الميت
تحديات مالية تعصف بالزمالك.. بالأسماء أبرز القضايا المتسببة في إيقاف القيد
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك بسبب مستحقات متأخرة
140 مليون برميل.. أمريكا تسمح ببيع النفط الإيراني الموجود على السفن
ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن
الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 70 ضد 55 موقعاً في الخليج وإسرائيل
أحمد ماجد المصري يخوض أول تجربة إخراج "من غير ورق" بطولة والده
حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا
مدرب بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي صعبة.. ولابديل عن الفوز
غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات
حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

النائب محمود الجندي
النائب محمود الجندي
محمد بدران

أثار  مقطع فيديو لتكريم النائب محمود الجندي، عضو مجلس النواب بدمنهور، لحفظة القرآن الكريم في قرية كفر سنطيس خلال شهر رمضان المنتهي، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حديثه خلال الحفل عن عدد أجزاء القرآن الكريم حالة من الجدل.

وكتب النائب محمود الجندي، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بمناسبة سوء الفهم والتقدير لكلمتنا التي أُلقيت بحفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر سنطيس، أود أن أوضح أن ما حدث كان سهوًا، وجلّ وعلا من لا يسهو، وهو الله عز وجل المنزّه عن الخطأ والنسيان.

وأضاف: لا يخفى على أي مسلمٍ أمورٌ معلومةٌ من الدين بالضرورة، وفي مقدمتها القرآن الكريم وفضل حفظة وتشجيع أبنائنا عليه، ومن ثم وإحصاء سوره وأجزائه وهو ما كان المقصود من الكلمة، إلا أنها انتُزعت من سياقها.

وتابع: المقصود كان بيان عدد حفظة القرآن الكريم، وتحفيز وتشجيع أبنائنا على الإقبال على كتاب الله، بحيث إن كانوا اليوم 30 أو 50، فليكونوا في العام المقبل 70 أو 100 أو أكثر، حتى نصل إلى أجيالٍ كاملةٍ حافظةٍ لكتاب الله فهو الشرف الذي لا يضاهيه شرف.

واختتم" أن هذا توضيح لما حدث، ووضعٌ للأمور في نصابها الصحيح، بعيدًا عن الجدل غير المفيد على مواقع التواصل الاجتماعي، واختتم بيانه قائلًا: فلنرتقِ بخطابنا، ولنستقم في أحكامنا، ليرحمنا الله ويرحمكم.

وقال النائب خلال الاحتفالية في مقطع الفيديو المتداول" ياريت اللي حافظ السنة دي 50 جزء السنة الجاية يكون 70 واللي حافظ 70 السنة الجاية يكون 100 جزء"، مما أثار جدلا واسعا وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النائب محمود الجندي القرأن الكريم تكريم عدد اجزاء القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

ترشيحاتنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد
ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد
ماذا يحدث لجسمك في ثاني يوم العيد؟ الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد

بورشه تعيد إحياء المانيوال
بورشه تعيد إحياء المانيوال
بورشه تعيد إحياء المانيوال

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بهدوء
برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بهدوء
برج الحمل حظك اليوم السبت 21 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بهدوء

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

