ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

أثار مقطع فيديو لتكريم النائب محمود الجندي، عضو مجلس النواب بدمنهور، لحفظة القرآن الكريم في قرية كفر سنطيس خلال شهر رمضان المنتهي، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حديثه خلال الحفل عن عدد أجزاء القرآن الكريم حالة من الجدل.

وكتب النائب محمود الجندي، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بمناسبة سوء الفهم والتقدير لكلمتنا التي أُلقيت بحفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية كفر سنطيس، أود أن أوضح أن ما حدث كان سهوًا، وجلّ وعلا من لا يسهو، وهو الله عز وجل المنزّه عن الخطأ والنسيان.

وأضاف: لا يخفى على أي مسلمٍ أمورٌ معلومةٌ من الدين بالضرورة، وفي مقدمتها القرآن الكريم وفضل حفظة وتشجيع أبنائنا عليه، ومن ثم وإحصاء سوره وأجزائه وهو ما كان المقصود من الكلمة، إلا أنها انتُزعت من سياقها.

وتابع: المقصود كان بيان عدد حفظة القرآن الكريم، وتحفيز وتشجيع أبنائنا على الإقبال على كتاب الله، بحيث إن كانوا اليوم 30 أو 50، فليكونوا في العام المقبل 70 أو 100 أو أكثر، حتى نصل إلى أجيالٍ كاملةٍ حافظةٍ لكتاب الله فهو الشرف الذي لا يضاهيه شرف.

واختتم" أن هذا توضيح لما حدث، ووضعٌ للأمور في نصابها الصحيح، بعيدًا عن الجدل غير المفيد على مواقع التواصل الاجتماعي، واختتم بيانه قائلًا: فلنرتقِ بخطابنا، ولنستقم في أحكامنا، ليرحمنا الله ويرحمكم.

وقال النائب خلال الاحتفالية في مقطع الفيديو المتداول" ياريت اللي حافظ السنة دي 50 جزء السنة الجاية يكون 70 واللي حافظ 70 السنة الجاية يكون 100 جزء"، مما أثار جدلا واسعا وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.