القبض على 5 جواسيس وإرهابيين صهاينة تابعين للموساد في شمال خراسان

ذكر موقع نور نيوز عن مصادر إيرانية، أنه تم بالقبض على 5 جواسيس وإرهابيين صهاينة تابعين للموساد في شمال خراسان.

يأتي ذلك في إطار عملية مطاردة العملاء والتعامل معهم لتقليل أضرار ما يقدموه من معلومات للأعداء.

وقبل أيام نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المواطن كورش كيفاني، بعد إدانته بالتورط في أنشطة تجسس والارتباط بجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، وذلك وفقاً لما أعلنته الجهات القضائية في البلاد.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء بياناً رسمياً صادراً عن القضاء الإيراني، أكد فيه استكمال كافة الإجراءات القانونية والمراحل القضائية بحق “كيفاني”.

وأوضح البيان، أن المتهم أُدين بنقل صور ومعلومات حساسة تتعلق بمواقع استراتيجية وحيوية إلى جهاز الموساد، مشيراً إلى أن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام قبل تنفيذه.

وتعود خلفية القضية إلى العام الماضي، حيث جرى اعتقال “كيفاني” في اليوم الرابع من التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوماً خلال شهر يونيو، وهي الفترة التي شهدت توترات أمنية وميدانية واسعة.

وكانت السلطات الإيرانية قد شنت آنذاك حملة اعتقالات طالت العشرات من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية بالتزامن مع تلك الهجمات.

وفي سياق متصل، شدد المسؤولون الإيرانيون على أن الأجهزة الأمنية والقضائية ستواصل اتخاذ تدابير صارمة وحازمة تجاه أي أنشطة تستهدف الأمن القومي أو تندرج تحت بند التخابر مع جهات معادية، مؤكدين أن ملاحقة شبكات التجسس تظل على رأس أولويات الأجهزة الاستخباراتية في البلاد.