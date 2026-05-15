قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026 على صفيح ساخن.. أزمة إيران تهدد المجموعة السابعة
مزايا وعيوب تطبيق نظام المجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026
8 نجوم سوبر.. غيابات الزمالك بـ إياب اتحاد العاصمة| أسماء مفاجآة
نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة
الأعلى للأمناء : إجراءات التعليم ستضمن تكافؤ الفرص في الامتحانات
تصنيع لقاح السرطان .. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ روسيا
تعاون مصري روسي مرتقب لتوطين تقنيات العلاج البروتوني والطب النووي
امتحانات الثانوية العامة 2026.. تجميع اللجان لتقليل الغش وتعزيز التأمين
ميناء دمياط.. جسر لوجستي يربط أوروبا بالخليج العربي عبر خط "الرورو"
صالح جمعة ليس الأول.. نجوم رفعوا شعار "مش هشجع الأهلي ولا الزمالك"
وزير الخارجية الأمريكي: لن نعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران: انخفاض خسائر الناقل الوطني بمعدل 20 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

كشف الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الشركة الوطنية «مصر للطيران»، نجحت في خفض خسائرها من 33 مليار جنيه  إلى 13 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي والتشغيلي، مؤكدًا أنها تستهدف تصفير هذه الخسائر بالكامل خلال الأعوام الأربعة المقبلة؛ مضيفًا أن «مصر للطيران» حققت خلال العام المالي 2024/2025 نتائج مالية قياسية تُعد الأعلى في تاريخها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بما يعكس نجاح خطط التطوير وتحسين كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد.

انخفاض خسائر مصر للطيران

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء بشأن جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وخطط تحديث المطارات المصرية، وآليات دعم وتطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران»، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

أشار وزير الطيران إلى أن خطة تحديث الأسطول تشمل انضمام 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026/2027، ضمن برنامج توسعي شامل  يستهدف إضافة 34 طائرة جديدة، (16) طائرة من طراز إيرباص (A350-900 )، و18 طائرة من طراز بوينج(B737-8 MAX)، ليصل إجمالي أسطول الشركة إلى (97 ) طائرة بحلول عام 2030/2031.

تحديث أسطول مصر للطيران

وأكد وزير الطيران المدني أن الشركة الوطنية  مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير وتحديث الأسطول، حيث تقوم حاليا بمراجعة هذه الخطة ليصل أسطولها الجوى إلى نحو 125 طائرة خلال السنوات المقبلة، بما يتوافق مع تلبية طموحات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة  وبما يدعم خطط التوسع في التشغيل وفتح وجهات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر للطيران في مختلف الأسواق الإقليمية لاستهداف جذب 30 مليون سائح سنويًا فى ضوء رؤية مصر 2030.

وفي إطار جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، أشار وزير الطيران المدني إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث مقصورات عدد من الطائرات الحالية، والارتقاء بمستوى خدمات الضيافة الجوية، إلى جانب تطوير منظومة  الخدمة  الجوية على متن الرحلات، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى الوجبات والخدمات الجوية  وكذلك تطوير الخدمات الأرضية ، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء  من خلال تطوير منظومة التعامل مع الأمتعة، وشراء معدات جديدة للخدمة الأرضية، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية التشغيل وذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين تجربة السفر وتعزيز تنافسية الناقل الوطني، فضلاً عن تحسن نسبة انتظامية التشغيل .

وفى سياق التحول الرقمى لشركة مصر للطيران أوضح   الحفنى أن مشروع نظام إدارة خدمة العملاء (CRM) وصل إلى مراحله النهائية، ويستهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز التواصل معهم، ورفع معدلات رضا المسافرين.

كما أشار وزير الطيران إلى أن الخطة تتضمن تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي egyptair.com وتطبيق الهاتف المحمول، بهدف تعزيز تجربة العملاء (Customer Experience)، وتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح أوسع من المسافرين حول العالم، وتسهيل عمليات الحجز واستعراض بدائل السفر وإدارة الرحلات بمزيد من المرونة والكفاءة.

مصر للطيران وزير الطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

مشغولات ذهبية

رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف

حالة الطقس

بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية

الدقيق بـ 18 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026

مدير محطة وقود

الداخلية تضبط مدير محطة وقود لاتهامه بالتلاعب وتحصيل مبالغ إضافية

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بالصور

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد