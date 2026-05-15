وزير الطيران: انخفاض خسائر الناقل الوطني بمعدل 20 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة

كشف الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الشركة الوطنية «مصر للطيران»، نجحت في خفض خسائرها من 33 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي والتشغيلي، مؤكدًا أنها تستهدف تصفير هذه الخسائر بالكامل خلال الأعوام الأربعة المقبلة؛ مضيفًا أن «مصر للطيران» حققت خلال العام المالي 2024/2025 نتائج مالية قياسية تُعد الأعلى في تاريخها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بما يعكس نجاح خطط التطوير وتحسين كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد.

انخفاض خسائر مصر للطيران

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء بشأن جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وخطط تحديث المطارات المصرية، وآليات دعم وتطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران»، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

أشار وزير الطيران إلى أن خطة تحديث الأسطول تشمل انضمام 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026/2027، ضمن برنامج توسعي شامل يستهدف إضافة 34 طائرة جديدة، (16) طائرة من طراز إيرباص (A350-900 )، و18 طائرة من طراز بوينج(B737-8 MAX)، ليصل إجمالي أسطول الشركة إلى (97 ) طائرة بحلول عام 2030/2031.

تحديث أسطول مصر للطيران

وأكد وزير الطيران المدني أن الشركة الوطنية مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير وتحديث الأسطول، حيث تقوم حاليا بمراجعة هذه الخطة ليصل أسطولها الجوى إلى نحو 125 طائرة خلال السنوات المقبلة، بما يتوافق مع تلبية طموحات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وبما يدعم خطط التوسع في التشغيل وفتح وجهات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر للطيران في مختلف الأسواق الإقليمية لاستهداف جذب 30 مليون سائح سنويًا فى ضوء رؤية مصر 2030.

وفي إطار جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، أشار وزير الطيران المدني إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث مقصورات عدد من الطائرات الحالية، والارتقاء بمستوى خدمات الضيافة الجوية، إلى جانب تطوير منظومة الخدمة الجوية على متن الرحلات، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى الوجبات والخدمات الجوية وكذلك تطوير الخدمات الأرضية ، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء من خلال تطوير منظومة التعامل مع الأمتعة، وشراء معدات جديدة للخدمة الأرضية، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية التشغيل وذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين تجربة السفر وتعزيز تنافسية الناقل الوطني، فضلاً عن تحسن نسبة انتظامية التشغيل .

وفى سياق التحول الرقمى لشركة مصر للطيران أوضح الحفنى أن مشروع نظام إدارة خدمة العملاء (CRM) وصل إلى مراحله النهائية، ويستهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز التواصل معهم، ورفع معدلات رضا المسافرين.

كما أشار وزير الطيران إلى أن الخطة تتضمن تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي egyptair.com وتطبيق الهاتف المحمول، بهدف تعزيز تجربة العملاء (Customer Experience)، وتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح أوسع من المسافرين حول العالم، وتسهيل عمليات الحجز واستعراض بدائل السفر وإدارة الرحلات بمزيد من المرونة والكفاءة.