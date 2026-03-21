السياسية اليمنية منى صفوان بعد دفاعها عن موقف مصر: ما قلته حقيقة وكلمة حق

محمد بدران

علّقت السياسية اليمنية منى صفوان على حالة التفاعل الواسعة التي أثارتها تصريحاتها المتداولة بين المصريين، بشأن موقف مصر وقواتها المسلحة من الدفاع عن دول الخليج.

وكتبت منى صفوان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرًا من قلبي لمصر وأهلها، لم أتوقع رد الفعل الكبير هذا، ما قلته هو جزء من الحقيقة وكلمة حق، وحتة من حق مصر عليا، فأنا أعشق مصر وأهلها ولله في الله، وما قلته جاء بناء على موقف مصر القوي والمشرف، يعني مجبتش حاجة من عندي".

وأضافت:" رد الفعل المصري دليل على عفوية ومحبة المصريين، وصدق إحساسهم الذي لا يخطئ، فعلًا أنتم أجمل وأجدع ناس، أحبكم يا مصريين وكل سنة وأنتم طيبين.

وكانت منى صفوان صرحت خلال تصربحات تلفزيونية وصحفية قائلة: لماذا جيش مصر وحده المطلوب منه الدفاع عن دول الخليج ؟!، الجيش المصري ليس جيش مرتزقة.. مصر تصدت لمخطط التهجير بمفردها ودول الخليج نفسها ألقت بمقترحها بإنشاء قوة عربية في سلة المهملات.

قالت الصحفية اليمنية منى صفوان إن الاستراتيجية العسكرية التي طرحتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وجود دور عربي مشترك لم تكن مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع خطة واضحة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة.

وأضافت صفوان، خلال استضافتها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر طرحت هذه الفكرة في وقت كانت فيه أخطار حقيقية تتنامى، سواء من إيران أو تركيا، إلى جانب الخطر المستمر من إسرائيل، مشيرة إلى أن مصر وضعت خطة استراتيجية خلال حرب اليمن وعاصفة الحزم لتأسيس قوة مشتركة تحمي الأمن القومي العربي.

وأوضحت أن عقيدة الجيش المصري والدولة المصرية تقوم منذ الستينات على الدفاع عن مفهوم الأمن القومي العربي الشامل، بينما تختلف رؤى الدول العربية الأخرى في تحديد مصادر الخطر، حيث لا يرى البعض إسرائيل أو إيران أو تركيا كتهديد مباشر، وهو ما يجعل الموقف المصري أكثر شمولًا واتساعًا.

وأكدت أن مصر تنظر إلى الأمن القومي العربي من جميع الجوانب، وتتعامل مع التهديدات المتعددة باعتبارها مسئولية جماعية، وهو ما يميز رؤيتها الاستراتيجية عن بقية الدول العربية.

