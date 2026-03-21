الصحة: 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) مجاناً لأكثر من 16 مليونا و900 ألف مواطن، من سن 18 عامًا فأكثر، منذ إطلاقها في يونيو 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن آلية الكشف بالمبادرة تعتمد على استبيان إلكتروني لتحديد عوامل الخطورة والأعراض، والذي يتم من خلاله إحالة الحالات المشتبه بإصابتها لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

وقال «عبد الغفار» إن المواطنين يتم توجيههم للوحدات الصحية لملء الاستبيان المبدئي أو من خلال الموقع الإلكتروني MOH Initiatives، والذي يحدد الورم المستهدف الكشف عنه لكل مواطن، وفي حال الاشتباه تُجرى الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل بالمستشفيات التابعة للمبادرة، وفي حال سلبية النتائج يتم توجيه المواطنين للمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج.

من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد العزيز، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن اكتشاف عدد من الحالات المبكرة لأنواع مختلفة من الأورام السرطانية، بالإضافة إلى حالات مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرارها في تقديم المعلومات والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو عبر الموقع الإلكتروني للمبادرات الرئاسية: www.100millionseha.eg، إضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

