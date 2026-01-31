قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: المنيا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لـ التأمين الصحي الشامل
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
أ ش أ

واصل محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم السبت، متابعته لأعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة، والتي بدأت مساء الخميس الماضي، ضمن خطة إعادة تطوير المنطقة، وفي إطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحور صلاح سالم البديل.

وشدد محافظ القاهرة - خلال جولته التفقدية اليوم - على الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءة الإنارة بالمنطقة وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التشجير.

وأكد المحافظ أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

وقال "إن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التي كان يسببها كوبري السيدة عائشة، والذي تم بناؤه أوائل الثمانينيات؛ ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة، والتي صعب التخلص منها، لإقامة كوبري طبيعي، وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبري يعرف بـ(كوبري الموت)".

وأضاف: أنه تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد والأعمدة والكمرات والأسوار والفواصل عدة مرات، إلا أنها لم تقض على مشكلة الكوبري؛ لذا تم اتخاد قرار فكه وإزالته، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين بعد تشغيل محور صلاح سالم الجديد، الذي يعد بديلا لكوبري آمن على حياة المواطنين، ويحقق في الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

رافق محافظ القاهرة في جولته، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة السيدة عائشة منطقة سياحية

