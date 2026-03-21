الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لا تزال صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا.. بوتين يؤكد دعم روسيا لـ إيران

القسم الخارجي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تزال "صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا لإيران"، في رسالة سياسية واضحة تعكس استمرار التقارب بين موسكو وطهران، رغم تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وجاءت تصريحات بوتين في سياق تهنئته قادة إيران بمناسبة عيد النوروز، حيث بعث برسائل إلى المرشد الأعلى الإيراني والرئيس الإيراني، متمنيًا للشعب الإيراني "تجاوز المحن القاسية بكرامة"، وفق ما أعلنه الكرملين.

دعم سياسي وسط تساؤلات حول الموقف الروسي

رغم التأكيد الروسي على الشراكة، تشير تقارير إلى وجود تباين في تقييم مستوى الدعم الفعلي الذي تقدمه موسكو لطهران، خاصة في ظل الأزمة الحالية.

وبحسب مصادر إيرانية، فإن طهران لم تتلقَّ دعمًا ملموسًا من روسيا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها، ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا التحالف في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.

اتهامات وتصعيد دولي

في سياق متصل، اعتبرت موسكو أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران دفعت الشرق الأوسط إلى حافة الانفجار، وأدت إلى أزمة طاقة عالمية، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع.

كما كشفت تقارير إعلامية عن مقترح روسي لصفقة مع الولايات المتحدة يقضي بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران مقابل وقف الدعم الاستخباراتي الأمريكي لأوكرانيا، إلا أن واشنطن رفضت المقترح، بينما نفى الكرملين صحة هذه الأنباء.

رغم وصف العلاقات بأنها استراتيجية، فإن الشراكة بين روسيا وإيران لا تتضمن اتفاق دفاع مشترك، ما يعني أن الدعم الروسي قد يظل في إطار سياسي واقتصادي دون تدخل عسكري مباشر.

وفي الوقت نفسه، استفادت موسكو من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات، وهو ما يعزز موقفها الاقتصادي، رغم خسارتها لبعض الحلفاء في مناطق أخرى.

كما أكدت روسيا مرارًا أنها لا تدعم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط.

