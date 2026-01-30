بالصور | محافظ القاهرة : تأمين عمال إزالة كوبري السيدة العائشة بالإجراءات اللازمة

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة التى بدأت مساء أمس الخميس ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى إطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

وشدد محافظ القاهرة على القائمين على تنفيذ أعمال فك وإزالة الكوبرى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العمال والمارة.

كما طالب بتوضيح المسارات البديلة حتى انتهاء عملية الفك والازالة.

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، إضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور صلاح سالم البديل الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ، وذلك فى المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، يأتى ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشاكل المرورية، وتيسير حركة المرور بها مشيرًا إلى أنه سيتم ربط المحور بباقى المناطق المحيطة به بعد فك وازالة كوبرى السيدة عائشة.

ويشار إلى أن محور صلاح سالم البديل يخدم فى الاتجاه القادم من حديقة الأزهر إلى صلاح سالم ثلاث نزلات، النزلة الأولى إلى سوق الحمام ثم السيدة عائشة، والنزلة الثانية تؤدى إلى محور الحضارات، والنزلة الثالثة تؤدى إلى نادى الأبطال ثم إلى مصر القديمة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات يوجد منزل لنفق الإمام الشافعى، ومنزل لشارع الخلا بالتونسى ثم الى طريق الاوتوستراد، كما يوجد منزل للاباجية ثم السير فى نفس الطريق ليؤدى إلى صلاح سالم مرة أخرى.