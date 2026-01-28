سلطات الاحـتـلال تقطع الكهرباء عن معهد تدريب قلنديا في مخيم شعفاط



أعلنت محافظة القدس قطع سلطات الاحـتـلال الكهرباء عن معهد تدريب قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا ومؤسسات الوكالة في مخيم شعفاط.

كانت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، قد صرحت في وقت سابق بأن مقرها الرئيسي في القدس المحتلة، الذي تعرض للتدمير جزئياً، قد أُضرمت فيه النيران.

ولم تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تفاصيل عن سبب الحادث الذي وقع في مقرها، والذي استولت عليه السلطات الإسرائيلية وبدأت بتفكيكه الأسبوع الماضي بعد حظرها على المنظمة من العمل في البلاد في عام 2025.

وقالت الوكالة في بيان لها: "بعد أن اقتحمت السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة ودمرته، تم إضرام النار فيه".

ووصفت الحريق بأنه جزء من "محاولة مستمرة لتفكيك وضع اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في وقت مبكر من الأحد الماضي أنها استجابت لبلاغ في المنشأة، حيث كانت تعمل على "إخماد الحريق ومنع انتشاره"، دون أن تقدم أي سبب لذلك.

وقد انتقدت الأمم المتحدة عمليات الاستيلاء والهدم التي جرت ، وأصرت وكالة الأونروا على أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جوناثان فاولر: "مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ودون استثناء، فإن إسرائيل ملزمة قانوناً بحماية واحترام منشآت الأمم المتحدة".