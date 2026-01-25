الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "المفوض العام للأونروا" أن منع دخول الصحفيين إلى غزة يعزز حملات التضليل والسرديات المتطرفة.

واكد "المفوض العام للأونروا" على أن غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

كشفت "القناة 12 العبرية" أن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا، الأسبوع الماضي، إلى تفاهم يقضي بفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين، في خطوة ترتبط بمسار الترتيبات الجارية ضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وفي السياق، أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، الأحد، بوجود حالة استياء داخل حكومة رئيس بنيامين نتنياهو تجاه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على خلفية ضغوط يمارسها لدفع إسرائيل نحو فتح المعبر خلال الأسبوع الجاري.