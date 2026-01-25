تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر إسرائيلية وجنود احتياط، أن إسرائيل تقدم دعما واسع النطاق لميليشيات محلية جديدة تنشط ضد حركة حماس داخل قطاع غزة، في خطوة تشير إلى تحول تكتيكي في أسلوب إدارة المواجهة داخل القطاع.

وبحسب التقرير، يشمل الدعم الإسرائيلي تغطية جوية عبر طائرات مسيرة، إلى جانب تزويد هذه المجموعات بـ معلومات استخبارية ميدانية تساعدها في تحديد تحركات وأهداف تابعة لحماس.

كما يتضمن الدعم، وفق المصادر، تسليم أسلحة وذخائر وتوفير إمدادات لوجستية تسهل تحركات تلك العناصر داخل مناطق القتال.

وأضافت الصحيفة أن المساندة لا تقتصر على الجوانب العسكرية، إذ تشمل أيضا تقديم علاج طبي لعناصر من هذه الميليشيات، ما يعكس مستوى تنسيق متقدم بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وتلك التشكيلات المحلية.