تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر إسرائيلية وجنود احتياط، أن إسرائيل تقدم دعما واسع النطاق لميليشيات محلية جديدة تنشط ضد حركة حماس داخل قطاع غزة، في خطوة تشير إلى تحول تكتيكي في أسلوب إدارة المواجهة داخل القطاع.

وبحسب التقرير، يشمل الدعم الإسرائيلي تغطية جوية عبر طائرات مسيرة، إلى جانب تزويد هذه المجموعات بـ معلومات استخبارية ميدانية تساعدها في تحديد تحركات وأهداف تابعة لحماس. 

كما يتضمن الدعم، وفق المصادر، تسليم أسلحة وذخائر وتوفير إمدادات لوجستية تسهل تحركات تلك العناصر داخل مناطق القتال.

وأضافت الصحيفة أن المساندة لا تقتصر على الجوانب العسكرية، إذ تشمل أيضا تقديم علاج طبي لعناصر من هذه الميليشيات، ما يعكس مستوى تنسيق متقدم بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وتلك التشكيلات المحلية.

