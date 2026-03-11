أحمد شوبير يكشف اعتذار محمود علاء لحارس طنطا بعد واقعة السخرية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اعتراف مدافع الزمالك السابق محمود علاء بخطأ اللقطة التي فُسرت على أنها سخرية من حارس طنطا، مؤكدًا ندمه على ما حدث.

ونقل شوبير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات محمود علاء، التي أوضح فيها أنه يتعرض للانتقاد منذ نحو 5 سنوات بسبب هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن الأمر كان مجرد موقف عادي خلال مباراة بين الزمالك وطنطا شهدت احتساب ركلتي جزاء.

وأوضح محمود علاء أن طريقة تنفيذ الركلة كانت نتيجة حديث سابق بينه وبين زميله فرجاني ساسي خلال التدريبات حول تجربة أسلوب مختلف في التسديد، مؤكدًا أن الأمر لم يكن له أي علاقة بالسخرية من حارس طنطا.

وأضاف أنه بعد تضخم الأمر تواصل مع الحارس وقدم له اعتذارًا، مؤكدًا مجددًا اعتذاره خاصة بمناسبة الشهر الكريم، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة لأي شخص

أبدى مسؤولو نادي الزمالك حالة من الاستياء خلال الساعات الماضية، على خلفية الاتجاه لإجراء قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إقامتها بالنظام التقليدي المعتاد بين الأندية.

وكشف مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك أبدت تحفظها على فكرة إجراء القرعة بتلك الطريقة، مشيرة إلى أن النادي يفضل الاعتماد على الأسلوب اليدوي التقليدي المتعارف عليه في مثل هذه المناسبات، وهو النظام الذي اعتادت عليه الأندية خلال السنوات الماضية في مختلف البطولات.

وأكد مسؤولو القلعة البيضاء تمسكهم بضرورة الالتزام بالطريقة التقليدية في تنظيم القرعة، خاصة أن المرحلة النهائية من المسابقة تُعد حاسمة في تحديد مسار المنافسة على اللقب، إلى جانب تحديد المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.