ألمانيا تعتقل عضوا مشتبها به في حركة حماس

ألقت السلطات الألمانية القبض على عضو آخر مشتبه بانتمائه لحركة حماس الفلسطينية. وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي يوم السبت أن الرجل البالغ من العمر 36 عاماً يُزعم أنه حصل على ذخيرة حية يُفترض أنها كانت مخصصة لاستخدامها في هجمات على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا.

ألقت الشرطة القبض على الرجل مساء الجمعة في مطار برلين الدولي (BER) لدى وصوله من بيروت.

وبحسب المحققين، يُعتقد أن الرجل، المولود في لبنان، قد حصل على حوالي 300 طلقة ذخيرة حية للجماعة.

كان من المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 36 عاماً أمام قاضي التحقيق يوم السبت، والذي سيقرر بشأن حبسه احتياطياً.

شهد المجمع عدة اعتقالات في الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر، أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم لحركة حماس أثناء عملية تسليم أسلحة في برلين. كما ألقت السلطات القبض على مشتبه بهم آخرين في لندن ولدى دخولهم من جمهورية التشيك