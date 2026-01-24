قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ألمانيا تعتقل عضوا مشتبها به في حركة حماس

ألمانيا
ألمانيا
فرناس حفظي

ألقت السلطات الألمانية القبض على عضو آخر مشتبه بانتمائه لحركة حماس الفلسطينية. وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي يوم السبت أن الرجل البالغ من العمر 36 عاماً يُزعم أنه حصل على ذخيرة حية يُفترض أنها كانت مخصصة لاستخدامها في هجمات على مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا.

ألقت الشرطة القبض على الرجل مساء الجمعة في مطار برلين الدولي (BER) لدى وصوله من بيروت.

وبحسب المحققين، يُعتقد أن الرجل، المولود في لبنان، قد حصل على حوالي 300 طلقة ذخيرة حية للجماعة.

كان من المقرر أن يمثل الرجل البالغ من العمر 36 عاماً أمام قاضي التحقيق يوم السبت، والذي سيقرر بشأن حبسه احتياطياً.

شهد المجمع عدة اعتقالات في الأشهر الأخيرة، ففي أكتوبر، أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم لحركة حماس أثناء عملية تسليم أسلحة في برلين. كما ألقت السلطات القبض على مشتبه بهم آخرين في لندن ولدى دخولهم من جمهورية التشيك

حركة حماس السلطات الألمانية مكتب المدعي العام مطار برلين الدولي برلين لبنان

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

