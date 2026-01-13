رويترز: حركة حماس ستنتخب رئيسا جديدا لمكتبها السياسي هذا الشهر

أكدت مصدران داخل حركة حماس أن الحركة ستجري هذا الشهر انتخاباً داخلياً لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، وهو المنصب الأعلى في الأجهزة القيادية للحركة بعد استشهاد زعيمها السابق يحيى السنوار.

وبحسب وكالة "رويترز" فأن العملية الانتخابية بدأت بالفعل وستتم عبر اقتراع سري أمام أعضاء مجلس الشورى، وفقاً للمصادر.

وأضافت المصادر أن الحركة ستنتخب أيضاً نائباً لرئيس المكتب السياسي ليحل محل صالح العاروري، الذي استشهد في ضربة إسرائيلية عام 2024، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القيادة العليا للحركة بعد عامين من الحرب المستمرة مع إسرائيل.

وذكر المصادر أن خليل الحية وخالد مشعل يعدان من الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس المكتب السياسي.