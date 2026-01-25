قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبرمان: حماس تزداد قوة وإسرائيل تخلت عن إنجازاتها العسكرية في غزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت خلال الشهر الماضي من تنامي قوة حركة حماس بشكل متسارع، مشيرا إلى أن الحركة تعزز سيطرتها المدنية على قطاع غزة يوما بعد يوم.

وأضاف ليبرمان في تصريحات له أن "الدولة تخلت فعليا عن جميع الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي" خلال العمليات العسكرية السابقة في القطاع، معتبراً أن ما يحدث يمثل "فشلاً ذريعاً" على المستويين الأمني والاستراتيجي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حركة حماس إلقاء السلاح، مؤكدًا أن استمرارها لم يعد ممكنًا، وأن نهايتها أصبحت حتمية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح ترامب أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة من أجل إنهاء الصراعات الممتدة في المنطقة.

59 دولة شاركت في مسار السلام

وأضاف الرئيس الأمريكي أن 59 دولة شاركت في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الدول أبدت رضاها وسعادتها بالمشاركة في هذا المسار، معتبرًا أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن هذا الزخم الدولي يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوترات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

العالم أكثر أمنًا وثراءً

وأشار ترامب إلى أن العالم اليوم أصبح أكثر غنىً وأمانًا وسلامًا مقارنة بأي وقت مضى، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن السياسات الدولية الحالية ساهمت في تقليل حدة الصراعات وتعزيز فرص التنمية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن استمرار العمل المشترك بين الدول سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلام العالمي.

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان حركة حماس إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

مي فاروق

فخورة إني أمك يا زينة البنات.. مي فاروق توجّه رسالة لابنتها في عيد ميلادها

حسين مصطفى محرم

حسين مصطفى محرم: هناك 3 مسلسلات لوالدي لم ترى النور

عمرو الليثي

استفتِ قلبك.. عمرو الليثي يضع بوصلة جديدة للعلاقات الإنسانية وحل الخلافات

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد