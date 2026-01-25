ليبرمان: حماس تزداد قوة وإسرائيل تخلت عن إنجازاتها العسكرية في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت خلال الشهر الماضي من تنامي قوة حركة حماس بشكل متسارع، مشيرا إلى أن الحركة تعزز سيطرتها المدنية على قطاع غزة يوما بعد يوم.

وأضاف ليبرمان في تصريحات له أن "الدولة تخلت فعليا عن جميع الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي" خلال العمليات العسكرية السابقة في القطاع، معتبراً أن ما يحدث يمثل "فشلاً ذريعاً" على المستويين الأمني والاستراتيجي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حركة حماس إلقاء السلاح، مؤكدًا أن استمرارها لم يعد ممكنًا، وأن نهايتها أصبحت حتمية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح ترامب أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة من أجل إنهاء الصراعات الممتدة في المنطقة.

59 دولة شاركت في مسار السلام

وأضاف الرئيس الأمريكي أن 59 دولة شاركت في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الدول أبدت رضاها وسعادتها بالمشاركة في هذا المسار، معتبرًا أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن هذا الزخم الدولي يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوترات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

العالم أكثر أمنًا وثراءً

وأشار ترامب إلى أن العالم اليوم أصبح أكثر غنىً وأمانًا وسلامًا مقارنة بأي وقت مضى، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن السياسات الدولية الحالية ساهمت في تقليل حدة الصراعات وتعزيز فرص التنمية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن استمرار العمل المشترك بين الدول سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلام العالمي.