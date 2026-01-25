تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن شاحنات القافلة رقم 123 من قوافل "زاد العزة" استأنفت، صباح اليوم، تحركها من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، وذلك بعد توقف استمر يومي الجمعة والسبت نتيجة إغلاق المعبرين بسبب الإجازة الأسبوعية داخل منظومة العمل الإسرائيلية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية التي تستهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأوضح كمال أن القافلة تحمل مساعدات غذائية متنوعة تشمل الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية، فضلًا عن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية تتضمن أيضًا أغطية وبطاطين وخيامًا ومستلزماتها، بالتزامن مع موجة الطقس الشتوي والمنخفضات الجوية التي تهدد خيام النازحين والبنية التحتية داخل قطاع غزة، كما لفت إلى إدخال مشتقات بترولية تشمل الغاز والبنزين والسولار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية.