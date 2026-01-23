قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل تهدد بإغلاق مركز تدريبي للأونروا: 350 طالبًا فلسطينيًا على حافة الضياع

التعسف الإسرائيلي في الضفة الغربية
قسم الخارجي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مركز تدريب يُدرّس مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يُغلق خلال أيام من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مما يُهدد تعليم الطلاب.

إغلاق مركز قلنديا للتدريب

وأوضحت الأونروا، أن مركز قلنديا للتدريب، الذي يُدرّس 350 شابًا من مختلف أنحاء الضفة الغربية مهاراتٍ مثل السباكة وصيانة المركبات، قد يُغلق، لأن الأرض التي يقع عليها مُعرّضة للمصادرة من قِبل السلطات الإسرائيلية.

وقال جوناثان فاولر، المتحدث باسم الأونروا، للصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو من عمّان، الأردن: "إذا أُغلق المركز قسرًا - ونخشى أن يحدث ذلك خلال أيام - فلن يكون هناك بديل تعليمي لهؤلاء الطلاب. وبالتالي، فإنكم تحرمون شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من فرصهم الاقتصادية".

وأضاف: "سيُصبح الحق في التعليم مُهددًا هناك... على المجتمع الدولي أن يُدرك خطورة الوضع".

 

حظر إسرائيلي لوكالة الأونروا

أصدر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون في أكتوبر 2024  يحظر عمليات الأونروا، حيث تزعم دولة الاحتلال أن الوكالة الأممية متحيزة.

هدمت إسرائيل، يوم الثلاثاء، منشآت داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة، وهو موقع استولت عليه العام الماضي.

وقال رئيس الوكالة، فيليب لازاريني، إن عملية الهدم هذه هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا، بما في ذلك مداهمة عيادة طبية هذا الشهر، وخطة لقطع الكهرباء والماء عن منشآت الأونروا في الأسابيع المقبلة.

إسرائيل إغلاق مركز تدريبي للأونروا مركز قلنديا للتدريب إغلاق مركز قلنديا للتدريب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

