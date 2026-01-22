قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم مقام النبي الياس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمود نوفل

أفادت تقارير فلسطينية بأن قوات الاحتلال إقتحمت منذ قليل مقام النبي الياس خلال اقتحام القرية شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق ، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعليق خطة هدم ملعب كرة قدم في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم في الضفة الغربية، وذلك عقب ضغوط مكثفة مارستها الاتحادات الكروية الدولية والأوروبية (فيفا ويويفا)، إلى جانب تدخل دبلوماسي مباشر من مسؤولين دوليين، بحسب ما أفاد مصدر أمني إسرائيلي.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصاعد الانتقادات الدولية لخطوة الهدم، التي بررها الجيش الإسرائيلي بدواعٍ أمنية، مدعياً أن قرب الملعب من جدار الفصل العنصري يشكل "تهديداً أمنياً".

ضغوط رياضية ودبلوماسية
ووفق مصادر مطلعة، فإن فيفا ويويفا لعبتا دوراً محورياً في وقف تنفيذ القرار، في ظل مخاوف جدية داخل الأوساط الأوروبية من تداعيات قانونية وسياسية أوسع.

وأشارت المصادر ، إلى أن الضغوط تصاعدت خصوصاً بعد التلويح بإمكانية تعريض الوضع الضريبي المعفى لليويفا في سويسرا للخطر، على خلفية استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إسرائيل، رغم الانتهاكات الموثقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شارك السفير السويسري لدى إسرائيل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجميد قرار الهدم، في خطوة تعكس حساسية الملف على المستويين الرياضي والدولي.

الأمن ذريعة والهدم سياسة
وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ في وقت سابق بنيته هدم ملعب كرة القدم الواقع داخل مخيم عايدة، بحجة أن موقعه القريب من الجدار الفاصل قد يُستخدم في “أنشطة تهدد أمن القوات الإسرائيلية”، غير أن منظمات حقوقية ورياضية فلسطينية ودولية اعتبرت هذه الذريعة امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الرياضية والتعليمية.

ويعد ملعب مخيم عايدة متنفساً وحيداً لعشرات الأطفال والشبان في المخيم، حيث تنظم فيه تدريبات وأنشطة رياضية تسهم في الحد من آثار العنف والاحتلال على الحياة اليومية للاجئين.

ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه، إذ وثقت مؤسسات فلسطينية مراراً استهداف المنشآت الرياضية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء عبر القصف أو الهدم أو القيود المفروضة على تنقل اللاعبين والفرق الرياضية.

وترى هذه المؤسسات أن تعليق الهدم، وإن كان خطوة إيجابية مؤقتة، لا يغير من واقع الانتهاكات المستمرة بحق الرياضة الفلسطينية، التي تُستخدم – بحسب وصفها – كورقة ضغط سياسية وأمنية.

ورغم الإعلان عن تعليق عملية الهدم، لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بإلغائها نهائياً، ما يثير مخاوف من أن يكون التجميد مؤقتاً، رهن التطورات السياسية والدبلوماسية.

في المقابل، رحب نشطاء فلسطينيون بالتحرك الدولي، معتبرين أنه يشكل سابقة مهمة تظهر قدرة المؤسسات الرياضية العالمية على ممارسة ضغط فعلي عندما تكون مصالحها مهددة، مطالبين في الوقت ذاته بخطوات أكثر جرأة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة.

قوات الاحتلال مقام النبي الياس الضفة الغربية فيفا ويويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

سلامة داود: الأزهر أسهم بحظ وافر في رعاية المرأة وهيأ لها السبل لتنعم بتعليم متميز

فضل صيام شهر شعبان

عمرو الورداني: صيام شعبان يرفع قدر الأعمال ويجعلها تدخل من باب المحبة

جانب من اللقاء

سلامة داود يشارك في افتتاح ملتقى وافدات الأزهر شموس مضيئة

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد