الأونروا :عملية الجدار الحديدي أدت إلى إفراغ المخيمات من سكانها

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن نحو 33 ألف لاجئ فلسطيني لا يزالون نازحين قسراً في شمال الضفة الغربية.

وعبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" قالت الأونروا اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم الجدار الحديدي، والتي بدأت قبل عام، أدت إلى إفراغ المخيمات من سكانها نتيجة النزوح القسري وعمليات الهدم واسعة النطاق.

وشددت أونروا على أنها تواصل عملها رغم التحديات القائمة.

كما طالبت بالسماح للاجئين بالعودة إلى منازلهم، واستئناف خدمات الوكالة داخل المخيمات.