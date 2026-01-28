قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تعاون مع معهد تيودور بلهارس لتعزيز الثقة في جودة مياه الشرب ومواجهة الشائعات

صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية الجارحي

 شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الندوة العلمية التي نظمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث بعنوان: «مياه الشرب بين الشائعات والحقائق العلمية: دور الشركة القابضة لمياه الشرب في ضمان الجودة وفق المعايير الدولية».

 وذلك بالتعاون مع المعمل المرجعي لمياه الشرب التابع للشركة القابضة.

في إطار دعم الشراكات العلمية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا مياه الشرب وجودتها.


وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة القابضة على دعم جهود الدولة في تعزيز الثقة في مياه الشرب، ونشر المعلومات العلمية الدقيقة، والتصدي للشائعات من خلال التوعية المستندة إلى الأدلة والمعايير الدولية.


وأكد المهندس أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية العريقة، وعلى رأسها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين البحث العلمي والخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تمتلك منظومة رقابية ومعملية متكاملة لضمان جودة مياه الشرب، تبدأ من مصدر المياه مرورًا بمراحل المعالجة المختلفة وحتى وصولها إلى المستهلك وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة دوليًا.


وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المعامل المرجعية لمياه الشرب بالشركة تمثل خط الدفاع الأول لضمان جودة المياه، من خلال إجراء التحاليل المتقدمة، وتطبيق نظم الجودة والاعتماد، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات العلمية الدقيقة، بما يعزز سلامة المواطنين ويحافظ على الصحة العامة.


من جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هذه الندوة تمثل منصة علمية مهمة لتوضيح الحقائق المرتبطة بجودة مياه الشرب، وشرح الجهود الفنية والرقابية المبذولة لضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية المصرية والمعايير الدولية، مشددًا على أن الشركة القابضة تعمل باستمرار على تطوير منظومة المراقبة والتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه والبيولوجيه، وتحديث المعامل ورفع كفاءة الكوادر الفنية لضمان تقديم مياه آمنة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وشهدت الندوة تقديم عدد من العروض العلمية المتخصصة من خبراء المعمل المرجعي لمياه الشرب، بقيادة الدكتور تامر امام سلامه مدير عام المعمل المرجعي لمياه الشرب، حيث أكد علي دور المعامل المرجعية في ضمان جودة المياه، ورحلة مياه الشرب من المصدر حتى وصولها إلى المواطن، وآليات رصد الكائنات الدقيقة والملوثات الميكروبيولوجية، وأحدث الأساليب العلمية للكشف عنها والوقاية من مخاطرها الصحية.


كما تناولت الفعالية تصحيح المفاهيم المغلوطة المتداولة حول مياه الشرب، وتسليط الضوء على منظومة الرقابة المستمرة والفحوصات الدورية التي تضمن سلامة المياه وحماية الصحة العامة.


وأشادت الشركة القابضة بالدور الرائد الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس للأبحاث في دعم القضايا الصحية والبيئية، وتعزيز البحث العلمي، ونشر الوعي المجتمعي، مؤكدة استمرار التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية الوطنية بما يسهم في ترسيخ الثقة في خدمات مياه الشرب، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية صحة المواطن المصري.

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي معهد تيودور بلهارس للأبحاث مياه الشرب

