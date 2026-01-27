حدائق أكتوبر: مواصلة حملات التصدي لوصلات المياه الخلسة بمشروع سكن مصر الداون تاون

تتوالى حملات جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر المكبرة للتصدي بحزم لظاهرة وصلات المياه الخلسة وغير الشرعية، في إطار جهوده لحماية المرافق العامة والحفاظ على موارد الدولة، مؤكدًا أن سياسة «الغلق مستمر» ولن يتم التهاون مع أي مخالفات.

نفذت الحملة، قطع المياه عن الوصلات الخلسة بمشروع سكن مصر الداون، وتم التعامل الفوري مع عدد من وصلات المياه الخلسة، حيث تم قطع وضبط المياه عن المنطقة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثل اعتداءً صريحًا على الشبكة العامة بوصلات المياه غير الشرعية.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، أن هذه الممارسات لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم، بل تُعد خطرًا مباشرًا على كفاءة الشبكات الرئيسية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استدامة المرافق.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بكافة أحياء المدينة، مع تطبيق القانون بكل حسم ودون استثناء، لضبط المخالفين وردع أي محاولات للتعدي على المرافق العامة.

وأشار الجهاز إلى أن القانون المصري ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تشمل الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، حمايةً للمال العام وصونًا لحقوق الدولة والمواطنين.

ومن جانبه، ناشد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، السكان بضرورة الامتناع عن استخدام الوصلات الخلسة، والتعاون مع الجهاز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أهمية الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع لترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة وضمان الاستخدام الرشيد للمياه.

