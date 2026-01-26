على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثانيًا مع المهندس ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض.

وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء، مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان، والتخطيط العمراني، والتنمية الحضرية المستدامة.

كما تناول اللقاء بحث آليات الاستعانة بشركات مقاولات مصرية مؤهلة تمتلك القدرات الفنية والإدارية اللازمة، لدعم متطلبات تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى الجاري العمل عليها في مختلف مناطق المملكة، في قطاعات البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية والفوقية، بما يعزز من تكامل القدرات بين البلدين ويسهم في تسريع معدلات التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد وزير الإسكان ، على حرص الدولة المصرية على دعم التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على المصالح المشتركة والخبرات المتبادلة.