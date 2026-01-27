رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفيوم

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، محطتا تنقية مياه الشرب بقحافة والعزب الجديدة (المرحلة الثالثة)، ضمن المتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.



رافق رئيس الشركة القابضة خلال الجولة كل من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد جلال استشاري المشروعات بالشركة القابضة، حيث كان في استقبالهم المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وشملت الجولة تفقد محطة تنقية مياه الشرب بقحافة، والتي تُنفذ بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 43 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تابع رئيس القابضة الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى المعايير الفنية لضمان دخول المحطة الخدمة في التوقيتات المقررة، بما يسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب ورفع الضغوط بالمناطق المستفيدة.

كما تفقد المهندس أحمد جابر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة (المرحلة الثالثة)، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 120 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تُعد من المشروعات الحيوية لتحسين خدمات مياه الشرب بالمحافظة، ضمن نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن مشروعات "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى للدولة وتحظى بمتابعة مستمرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، لضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية فور دخول المشروعات الخدمة.