جولة تفقدية لمساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بعدد من المشروعات بالعلمين الجديدة

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس عبد الرؤوف الغيطي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات الحيوية بالمدينة، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ.

وكان يرافقه خلال الجولة كلٌ من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، والمهندس محمد خليل، والمهندس سامي فهمي، والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس إيهاب سيف معاون رئيس الجهاز، والمهندس صالح محمد، والمهندس محمد المصري، والمهندس محمد علي، والمهندس أحمد حامد مديري التنفيذ، والأستاذ أحمد فتحي مدير عام الأمن، إلى جانب استشاري المشروع، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

اوضح رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة استهل الجولة بتفقد محطة المعالجة الثلاثية بالمنطقة الجنوبية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف متر مكعب يوميًا، حيث وجّه مساعد نائب رئيس الهيئة بضرورة تكثيف العمالة بالموقع، وإعداد جدول زمني مكثف للانتهاء من الأعمال، مع ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لدخول المحطة الخدمة في التوقيتات المقررة.

اضاف رئيس الجهاز ان الجوله شملت الجولة تفقد كوبري C19 مع تقاطع مسار القطار السريع وطريق M14، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من ربط لوبات الكوبري، واستكمال أعمال النيوجرسي والهاندريل، والانتهاء من أعمال الإنارة وكافة أعمال التشطيبات الخاصة بالكوبري. كما شدد على سرعة الانتهاء من طريق M14، والإسراع بأعمال تشطيب الجزيرة الوسطى والجزر الجانبية بطريق C19، مع التأكيد على ضغط معدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال الجارية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالكوبري بلغت نحو 93%.

وفي سياق متصل تضمنت الجولة تفقد الجزء الأول يمين البلازا بالمدينة التراثية، حيث وجّه مساعد نائب رئيس الهيئة بضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع سرعة استكمال أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب المتبقية، بما يشمل أعمال الزراعات، والمشايات، والعناصر التجميلية، بما يضمن خروج المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق. كما شدد على سرعه توريد وتركيب بنود الكهرباء وأعمال الإنارة والتنسيق العام للموقع، لضمان جاهزية المنطقة للتشغيل وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الجهاز أن نسب الإنجاز بالموقع بلغت نحو 60%.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في استكمال منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة، وتعزيز مكانتها كمدينة متكاملة ومستدامة على ساحل البحر المتوسط.

