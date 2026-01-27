قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهن التمثيلية تنفي صلتها بفتاة فيديو المشرحة | القصة الكاملة
يونيفيل تحذر من تهديد الهدوء في جنوب لبنان بعد تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار 1701
هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة تفقدية لمساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بعدد من المشروعات بالعلمين الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس عبد الرؤوف الغيطي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات الحيوية بالمدينة، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ.

وكان يرافقه خلال الجولة كلٌ من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، والمهندس محمد خليل، والمهندس سامي فهمي، والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس إيهاب سيف معاون رئيس الجهاز، والمهندس صالح محمد، والمهندس محمد المصري، والمهندس محمد علي، والمهندس أحمد حامد مديري التنفيذ، والأستاذ أحمد فتحي مدير عام الأمن، إلى جانب استشاري المشروع، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

اوضح رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة استهل الجولة بتفقد محطة المعالجة الثلاثية بالمنطقة الجنوبية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف متر مكعب يوميًا، حيث وجّه مساعد نائب رئيس الهيئة بضرورة تكثيف العمالة بالموقع، وإعداد جدول زمني مكثف للانتهاء من الأعمال، مع ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لدخول المحطة الخدمة في التوقيتات المقررة.

اضاف رئيس الجهاز ان الجوله شملت الجولة تفقد كوبري C19 مع تقاطع مسار القطار السريع وطريق M14، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من ربط لوبات الكوبري، واستكمال أعمال النيوجرسي والهاندريل، والانتهاء من أعمال الإنارة وكافة أعمال التشطيبات الخاصة بالكوبري. كما شدد على سرعة الانتهاء من طريق M14، والإسراع بأعمال تشطيب الجزيرة الوسطى والجزر الجانبية بطريق C19، مع التأكيد على ضغط معدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال الجارية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالكوبري بلغت نحو 93%.

وفي سياق متصل تضمنت الجولة تفقد الجزء الأول يمين البلازا بالمدينة التراثية، حيث وجّه مساعد نائب رئيس الهيئة بضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع سرعة استكمال أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب المتبقية، بما يشمل أعمال الزراعات، والمشايات، والعناصر التجميلية، بما يضمن خروج المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق. كما شدد على سرعه توريد وتركيب بنود الكهرباء وأعمال الإنارة والتنسيق العام للموقع، لضمان جاهزية المنطقة للتشغيل وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الجهاز أن نسب الإنجاز بالموقع بلغت نحو 60%.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في استكمال منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة، وتعزيز مكانتها كمدينة متكاملة ومستدامة على ساحل البحر المتوسط.
 

مدينة العلمين الجديدة القرى السياحية طريق M14 كوبري C19 معدلات التنفيذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

ترشيحاتنا

الاتحاد المصري للسلاح

تعرف على جدول منافسات كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة

تريزيجية

الدوري المصري.. تريزيجيه يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك وادي دجلة

اسبانيا

رئيس الاتحاد الإسباني : نستضيف نهائي كأس العالم

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد