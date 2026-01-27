رئيس حدائق العاصمة يشدد على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود وبذل أقصى الطاقات

أجرى المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مواقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين «الإسكان الأخضر محور منخفضي الدخل صديق للبيئة» بالإعلان الرابع عشر، من أجل الإلتزام بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق.

وذلك إستكمالا لمسيرة المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي على أرض الواقع لضمان تحقيق مستهدفات التنمية وفق الجداول الزمنية المحددة، من أجل تقديم نموذج سكني مستدام يحقق جودة حياة استثنائية للمواطنين.

واستهل رئيس الجهاز جولته بالمتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي لزونات التسليم المستهدفة، موجها بضرورة الإنتهاء من الأعمال النهائية المتبقية، واستكمال الطرق وتركيب الأرصفة والبلدورات، وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع فورًا، والاهتمام بأعمال النظافة مع وضع الخامات في أماكنها المخصصة وتكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والتركيز على أعمال المداخل ومحاور الحركة، وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير واستكمال توريد البنود الناقصة، وسرعة الانتهاء من أعمال اللاندسكيب، إلي جانب أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية حضارية متكاملة.

كما تفقد سيادته، عددًا من الوحدات السكنية لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وجودة التنفيذ، موجهًا بسرعة تلافي أية ملاحظات أولًا بأول، بما يضمن تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب وبالمستوى اللائق بالمواطنين، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ عدد(٣٩٩) عمارة سكنية نموذج الإسكان الأخضر، بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و ٩٠ مترًا مربعًا.

وشدد المهندس أحمد العربي، على سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات أخرى للالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات بالمستوى اللائق.

وفي ختام الجولة، أكد سيادته استمرار المتابعة اليومية للأعمال، للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ووفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعاتها المختلفة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، نحو تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.