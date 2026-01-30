قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
نهلة الشربيني

يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، وذلك للعام العاشر على التوالي.

وجاء ذلك في إطار تأكيد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية المشاركة في الإثراء الثقافي والمعرفي للمجتمع، وتعزيز دور المؤسسات البحثية في نشر الثقافة العلمية وتعزيز وعي المجتمع، خاصة لدى الأطفال والشباب، من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.


وأوضح الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مشاركة المعهد في المعرض تهدف إلى التعريف بدوره العلمي والبحثي، وتسليط الضوء على اتجاهاته البحثية في القضايا القومية وخدمة المجتمع، من خلال التواصل المباشر مع زوار المعرض ونشر الثقافة العلمية في تخصصات المعهد المختلفة، وعلى رأسها علوم الفلك والفضاء وعلوم الأرض والجيوفيزياء.

وأشار الدكتور رابح إلى أن جناح المعهد يشهد عرض كتيبات مبسطة في العلوم بمجالات الفلك والفضاء والجيوفيزياء، إلى جانب تنظيم أنشطة ومسابقات علمية للأطفال، وورش عمل، ولقاءات علمية موجهة لمختلف الفئات العمرية.

كما يعرض كذلك عددًا من الوسائل التعليمية والابتكارات العلمية المخصصة للأطفال والطلاب، تشمل مجسمات لطبقات الأرض، وطبقات الشمس، والمجموعة الشمسية، والمزاول الشمسية، والكوكبات النجمية، بما يسهم في تبسيط المفاهيم العلمية وتقديمها بصورة تفاعلية.

وأوضح أن المعهد ينظم ورش عمل يومية داخل جناحه طوال أيام المعرض، يشارك فيها عدد من الباحثين والمتخصصين، للإجابة على تساؤلات الجمهور وتقديم معلومات علمية مبسطة في مجالات الفلك والفضاء وعلوم الأرض.

ويقدم المعهد دعوة عامة للجمهور لزيارة جناح المعهد بصالة 3، جناح B61، والمشاركة في فعالياته.

المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية وزير التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

