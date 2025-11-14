قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعلن تفاصيل القبض على قاتل موظف توكيل الإسكندرية
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
سعيد فراج

تصدّر اسم الفنانة حسناء سيف الدين تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ولافتة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، والذي أقيم وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

وخطفت حسناء الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت بفستان أخضر لامع بتصميم جريء تميّز بذيل طويل وفتحة جانبية واضحة، إضافة إلى جزء شفاف في منطقة الخصر، ما جعل إطلالتها محطّ حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت اللمسة الجمالية للإطلالة من توقيع الماكيير كمال حسين الذي اعتمد مكياج “سموكي” قوي مع لمعة فنية فوق العين بدرجة قريبة من لون الفستان، بينما اختارت تسريحة ذيل الحصان المرفوعة التي نفذها مصفف الشعر محمد مليجي لتكمل الإطلالة بشكل متناغم.

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أعمال حسناء سيف الدين

وتنتظر حسناء عرض مسلسلها الجديد “٢ قهوة” المقرر انطلاقه مطلع ديسمبر على قنوات DMC ومنصتي Watch It و Yango Play.
المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وعلى صعيد الغناء، تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “ده هو يوم” التي صدرت في موسم الصيف الماضي.

بالصور

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

