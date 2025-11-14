بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

تصدّر اسم الفنانة حسناء سيف الدين تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ولافتة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، والذي أقيم وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

وخطفت حسناء الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت بفستان أخضر لامع بتصميم جريء تميّز بذيل طويل وفتحة جانبية واضحة، إضافة إلى جزء شفاف في منطقة الخصر، ما جعل إطلالتها محطّ حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت اللمسة الجمالية للإطلالة من توقيع الماكيير كمال حسين الذي اعتمد مكياج “سموكي” قوي مع لمعة فنية فوق العين بدرجة قريبة من لون الفستان، بينما اختارت تسريحة ذيل الحصان المرفوعة التي نفذها مصفف الشعر محمد مليجي لتكمل الإطلالة بشكل متناغم.

أعمال حسناء سيف الدين

وتنتظر حسناء عرض مسلسلها الجديد “٢ قهوة” المقرر انطلاقه مطلع ديسمبر على قنوات DMC ومنصتي Watch It و Yango Play.

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وعلى صعيد الغناء، تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “ده هو يوم” التي صدرت في موسم الصيف الماضي.