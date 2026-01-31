قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
نظم ري حديثة وأصناف عالية القيمة .. خطوات العراق لاستعادة صدارة إنتاج التمور

محمد البدوي

قال عادل المختار، المستشار  في لجنة الزراعة بالبرلمان العراقي سابقا، إن تجربة زراعة النخيل الحديثة تمثل خطوة محورية في إنقاذ أصناف النخيل المهددة بالانقراض، فضلًا عن دورها في تطوير القطاع الزراعي العراقي ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجه البلاد.

استخدام نظم الري الحديثة

وأوضح عادل المختار، خلال حديثه على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية رغدة منير ، أن التجربة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة بالتنقيط، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العراق من شح مائي، إلى جانب إنشاء بساتين نخيل وفق قياسات ونظم هندسية حديثة تتيح سهولة الخدمة الميكانيكية، بما يمثل تطورًا نوعيًا في أساليب الزراعة التقليدية.

 عناصر نجاح التجربة

وأضاف أن من أبرز عناصر نجاح التجربة الاعتماد على المياه الجوفية بدلًا من المياه السطحية، مشيرًا إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى عربيًا في حجم المياه الجوفية التي تُقدَّر بنحو 30 مليار متر مكعب، فضلًا عن التوسع في زراعة أصناف ذات قيمة اقتصادية عالية مثل البرحي والمجهول بدلًا من الاعتماد شبه الكامل على صنف الزهدي، مؤكدًا أن التوجه نحو استصلاح الصحراء يسهم في زيادة الغطاء النباتي وتقليل العواصف الترابية، ويرفع إنتاجية التمور، بما قد يؤهل العراق للعودة إلى صدارة الدول العربية المنتجة للتمور حال تعميم هذه التجربة وتطوير إنتاجية النخلة.

