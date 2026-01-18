قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

سوسة النخيل
سوسة النخيل
شيماء مجدي

تولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمامًا خاصًا بمحصول النخيل، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الزراعية وتعزيز الإنتاج.

وأكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة بتوجيه من السيد علاء فاروق وزير الزراعة تتابع بشكل مستمر أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بجميع محافظات الجمهورية، من خلال المرور الدوري ومراجعة إجراءات المكافحة التي تنفذها مديريات الزراعة، لضمان كفاءة الأداء وسرعة التدخل عند رصد أي إصابات.

وأوضح أن الوزارة تدعم المزارعين بشكل مباشر، حيث وفرت الإدارة خلال الفترة الماضية نحو 28,011 عبوة مبيد مخصصة لمكافحة سوسة النخيل بنصف الثمن، وهي كمية تكفي لعلاج ما يقرب من 280,110 نخلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق استدامة المكافحة.

كما أشار إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الأخيرة على توفير 285 حاقن مبيدات لمديريات الزراعة بالمحافظات، وهي أدوات حديثة تسهم في الوصول إلى أماكن تواجد اليرقات داخل جذوع النخيل، وترشيد استخدام المبيدات، وسهولة وسرعة تنفيذ عمليات العلاج.

علاج 92.292 نخلة على مستوى الجمهورية في 2025

وخلال عام 2025، تم علاج  92,292 نخلة على مستوى الجمهورية، مع إزالة 2,036 نخلة فقط من إجمالي عدد النخيل المزروع والذي يبلغ نحو 22,381,466 نخلة، وهو ما يعكس محدودية نسب الإصابة ونجاح جهود المكافحة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أن الاكتشاف المبكر للإصابة والعلاج السليم يمثلان الركيزة الأساسية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مؤكدًا أهمية رفع الوعي لدى مزارعي النخيل. وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة خلال عام 2025 عدد 47 حالة مرور ميداني ودورة تدريبية، بالإضافة إلى 9 دورات تدريبية لطلاب المدارس الزراعية للاستفادة منهم في أعمال الحصر والمتابعة الميدانية.

وأكد أن نسب الإصابة لا تزال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى الدور المحوري لمزارعي النخيل في الفحص الدوري لنخيلهم، وسرعة الإبلاغ عن أي إصابة للإدارة الزراعية المختصة، لتوفير المبيدات اللازمة والإشراف الفني على العلاج.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لمعدل الإصابة هو الواقع الميداني، وأن وزارة الزراعة تواصل جهودها الجادة للحد من الإصابة، من خلال العمل الميداني والدعم الفني والمادي واللوجستي الذي توليه الدولة والوزارة لمكافحة هذه الآفة وحماية محصول النخيل.

الزراعة النخيل سوسة النخيل وزارة الزراعة وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

التوهج الشمسي

ثورة في التنبؤ بالطقس الفضائي.. كشف أسرار التوهجات الشمسية بدقة غير مسبوقة| ما القصة؟

شوارع الدنمارك

تحويل إنارة الشوارع في الدنمارك إلى اللون الأحمر.. ما السبب؟

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

بالصور

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد