زراعة الإسماعيلية تبحث شكاوى المزارعين بشأن صرف الأسمدة بالقنطرة غرب

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية لقاءً ميدانيًّا للتعامل الفوري مع شكاوى عدد من المزارعين بالقنطرة غرب المتعلقة بصرف الأسمدة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق الانضباط في منظومة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وفي هذا الإطار، واستجابةً لشكوى أحد المزارعين بشأن عملية صرف الأسمدة من جمعية الحياة الزراعية، توجه الدكتور علاء محمد حلاوه وكيل وزارة الزراعة إلى مقر جمعية الرياح الزراعية، لعقد لقاء مباشر مع المزارعين أصحاب الشكوى، والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع.

ورافقه خلال الزيارة المهندس شريف السيد العربي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، والمهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام شؤون التعاون الزراعي، والمهندس حسن عبد اللطيف مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، والمهندس محمود عبد القادر مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى شكاوى المزارعين المتعلقة بصرف الأسمدة للموسم الزراعي الشتوي الجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري لتذليل العقبات القائمة، والعمل على حل المشكلات المطروحة وفقًا لمنظومة صرف الأسمدة المعتمدة، بما يضمن عدم الإخلال بضوابط الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الزراعة على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، بما يسهم في استقرار العملية الزراعية.