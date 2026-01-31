الإسكندرية .. إخماد حريق بأشجار نخيل بدار رعاية أيتام بالعامرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بعدد من أشجار النخيل داخل إحدى دور رعاية الأيتام بمنطقة العامرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محيط دار الأيتام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل السريع مع النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى مباني الدار أو أماكن إقامة الأطفال.

وأسفر الحريق عن احتراق عدد من أشجار النخيل داخل فناء الدار فقط، فيما تم التأكد من سلامة جميع الأطفال والعاملين بالمكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع تجدد الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان توافر اشتراطات السلامة داخل دور الرعاية.