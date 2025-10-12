تموين البحيرة: تحرير 2279 محضرا لمخابز بلدية وأسواق مخالفة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال العامة و التجارية ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية ، بالتنسيق مع الصحة، الطب البيطري، ومباحث التموين، خلال شهر سبتمبر عن تحرير 2279 محضراً متنوعاً، عبارة عن 1287 محضر نتيجة للمرور على المخابز، تمثلت في: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين، تصرف وتجميع بالإضافة إلى 13 محضر لمخابز سياحية.

946 محضر نتيجة للمرور على الأسواق، عبارة عن: لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة بدون ترخيص، مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، انتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات غير قانونية، غش تجاري، بدون بيانات،بالإضافة إلى تحرير 33 محضر مواد بترولية.