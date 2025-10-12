صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد، بأن مستقبل الفرنسي دايوت أوباميكانو مع بايرن ميونخ لا يزال غامضًا، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن اللاعب ووكيله يتمسكان بمطالبه المالية دون تقديم أي تنازلات، حيث يطلب أوباميكانو زيادة كبيرة في راتبه إلى جانب مكافأة توقيع تُقدر بـ17 مليون يورو، وهو ما يتعارض مع سياسة بايرن في تحديد الرواتب.

ورغم رغبة المدير الرياضي ماكس إيبرل في الإبقاء على المدافع الفرنسي، إلا أن هناك أصواتًا داخل النادي تطالب بعدم الخضوع لمطالب اللاعب، حتى وإن ترتب على ذلك رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وفي المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يضع أوباميكانو ضمن أهدافه لتعزيز خط الدفاع، خاصة أن النادي اعتاد التعاقد مع لاعبين تنتهي عقودهم مثل مبابي وأرنولد وألابا وروديجر.

من جهته، أبدى ليفربول أيضًا اهتمامًا بالمدافع الفرنسي، إذ يسعى لضمه في صفقة مجانية صيف 2026، تحسبًا لرحيل مواطنه إبراهيما كوناتي، وسط سعي النادي لتقوية خطه الخلفي الذي يعاني من إصابات متكررة.