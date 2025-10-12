من مطبخك.. خضروات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني سريعا

مرض الكبد الدهني حالة شائعة، تصيب آلاف الأشخاص حول العالم، إلى جانب الأدوية والاحتياطات الأخرى، تحتوي بعض الخضراوات على عناصر غذائية محددة تحمي صحة الكبد وتقلل من تراكم الدهون، وربما تعالج تلف الكبد.

يُعدّ تناول هذه الخضراوات بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن طريقة طبيعية بسيطة لتحسين وظائف الكبد وتعزيز الصحة العامة.

إليك أنواع من الخضراوات التي يمكن أن تساعد في علاج مرض الكبد الدهني.

سبانخ

يستفيد الكبد من تناول السبانخ لاحتوائها على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن تُحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي، كما أن مزيج الكلوروفيل والألياف والكاروتينات في السبانخ يحمي خلايا الكبد ويُعزز تكسير الدهون، كما يُعزز تناول السبانخ عملية إزالة السموم من الكبد، إذ يُقلل من تخزين الدهون ويُسرّع من عملية التعافي.

يمكنكِ استخدام السبانخ الطازجة في السلطات، وتحضيرها بطرق طهي خفيفة لوصفات مختلفة، بما في ذلك السابزي (الخضار المطبوخة في الفرن) تناول السبانخ بانتظام في نظامكِ الغذائي يُحسّن بشكل ملحوظ من علاج مرض الكبد الدهني

- البروكلي

يستفيد الكبد من تناول البروكلي لاحتوائه على عنصرين أساسيين، هما الألياف ومضادات الأكسدة، يحتاج الكبد إلى هذه المركبات لتسريع عملية تكسير الدهون، ومنع تخزينها في خلايا الكبد، أظهرت الأبحاث التي أُجريت على الحيوانات أن تناول البروكلي يُقلل من تراكم الدهون في الكبد، ويُحسّن وظائف الكبد، يستفيد الجهاز المناعي من فيتامين ج، كما يحمي البروكلي خلايا الكبد من التلف، سيتعافى جسمك من مرض الكبد الدهني عند تناول البروكلي، سواءً عن طريق الطهي بالبخار أو التحميص أو إضافته إلى السلطات.

يعمل البروكلي كحامي قوي للكبد لأنه يحتوي على خصائص إزالة السموم والقدرات التجديدية لأنسجة الكبد.

