الداخلية تكشف حقيقة ممارسة أشخاص للبلطجة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص وآخرين بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بقصد سرقته بالإكراه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قلين بكفر الشيخ من أحد الأشخاص بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والإستيلاء منه على الحقيبة الخاصة به وبداخلها (كاميرا تصوير ، 3 عدسة فلاش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وبإعادة مناقشة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.