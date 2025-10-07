القبض على شقيقين تعديا على بعضهما بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن إدعاء القائم على التصوير بقيام أحد الأشخاص الظاهر بمقطع الفيديو بممارسة أعمال البلطجة ومحاولة التعدى عليه بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو له معلومات جنائية وبسؤاله قرر بتضرره من شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (له معلومات جنائية) مقيمان بنطاق محافظة الدقهلية، لوجود خلافات بينهما قام على إثرها الآخير بالتعدى عليه بالسب وإلقاء حجارة تجاهه دون إصابته.. أمكن ضبطه، وبمواجهته إتهم شقيقه بالتعدى عليه بالسب والتشهير به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.