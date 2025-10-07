بقرة تتسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بأكتوبر

تسببت بقرة في انقلاب سيارة ميكروباص بعد قفزها من سيارة نقل أثناء سيرها أمام الميكروباص بطريق أكتوبر، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ونفوق البقرة ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بأنه أثناء سير ميكروباص قيادة سائق (50 سنة) مصاب بنزيف في المخ، وبصحبته 4 عمال مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فوجئ قائدها بقفز بقرة من سيارة نقل تسير أمامه، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة الميكروباص، وإصابة قائدها و4 عمال، ونفوق "البقرة".

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.