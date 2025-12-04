مديرية التعليم تكرم أبطال الشطرنج بدوري المصالح الحكومية في جنوب سيناء

كرّم عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فريق التربية والتعليم للشطرنج، بعد حصوله على المركز الأول في دوري الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة «دوري المصالح الحكومية»، وذلك خلال لقائه بهم في مكتبه مساء الأربعاء 3 ديسمبر.

وهنّأ عتلم أعضاء الفريق ومنحهم شهادات التقدير، مؤكدًا أن هذه البطولات تسهم في تعزيز العلاقات بين العاملين بالمصالح الحكومية، وتمثل فرصة لكسر روتين العمل اليومي، مع ضرورة التحلي بالروح الرياضية في مختلف المنافسات.

وأقيمت البطولة بمركز شباب نادي الطور خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر، وشملت منافسات في كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة.

وحقق فريق الشطرنج بمديرية التربية والتعليم المركز الأول على مستوى المحافظة بعد فوزه على فريق الأزهر في المباراة النهائية، بينما خسر فريق كرة القدم النهائي لصالح فريق الصحة، فيما فاز فريق تنس الطاولة على فريق الإسكان.

وضم فريق الشطرنج الفائز بالمركز الأول اللاعبين: محمود عطية العبد، رمضان أحمد، عمرو محمد توفيق، إبراهيم محمد عامر، مهيب يونس.