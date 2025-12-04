جلسة لحل أزمة المهدي سليمان داخل الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يعقد جهاز الكرة بنادي الزمالك جلسة خاصة مع المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق، على هامش مران اليوم، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد العودة من جنوب أفريقيا.

إنهاء أزمة المهدي سليمان

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة التوصل إلى حل نهائي لأزمة الحارس، بعد قرار تحويله للتحقيق وتغريمه ماليًا بسبب غيابه عن التدريبات قبل مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.

كما سيطالب الجهاز الفني الحارس بالالتزام والتركيز في المرحلة المقبلة، مع التأكيد أن المشاركة في المباريات قرار فني بحت.

تحويل المهدي سليمان للتحقيق

وكان مصدر داخل الزمالك قد كشف سابقًا عن تحويل الحارس للتحقيق بسبب غيابه عن المران، على أن يتم تحديد موعد المثول للتحقيق لاحقًا.

وفي المقابل، أكد حمادة سليمان، وكيل وشقيق اللاعب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المهدي سليمان حضر آخر تدريب للفريق قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لكنه لم ينضم للبعثة لأن الدور لم يكن عليه في هذه الرحلة، قائلاً: "الدور مش عليه عشان يسافر مع البعثة".

الزمالك لم يبلغ الحارس بقرار التحقيق

وأشار وكيل اللاعب إلى أن الزمالك لم يخطر المهدي سليمان رسميًا بالتحقيق، مؤكدًا أن الحارس لم يرتكب أي مخالفة تستوجب هذا الإجراء، موضحًا أن سياسة الجهاز الفني تقوم على التدوير بينه وبين محمد عواد، إلى جانب محمد صبحي، وأن عدم سفره جاء في ظل اختيار محمود الشناوي لهذه المهمة.