200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
رياضة

جلسة لحل أزمة المهدي سليمان داخل الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

منتصر الرفاعي

يعقد جهاز الكرة بنادي الزمالك جلسة خاصة مع المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق، على هامش مران اليوم، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد العودة من جنوب أفريقيا.

إنهاء أزمة المهدي سليمان

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة التوصل إلى حل نهائي لأزمة الحارس، بعد قرار تحويله للتحقيق وتغريمه ماليًا بسبب غيابه عن التدريبات قبل مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.

كما سيطالب الجهاز الفني الحارس بالالتزام والتركيز في المرحلة المقبلة، مع التأكيد أن المشاركة في المباريات قرار فني بحت.

تحويل المهدي سليمان للتحقيق

وكان مصدر داخل الزمالك قد كشف سابقًا عن تحويل الحارس للتحقيق بسبب غيابه عن المران، على أن يتم تحديد موعد المثول للتحقيق لاحقًا.

وفي المقابل، أكد حمادة سليمان، وكيل وشقيق اللاعب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المهدي سليمان حضر آخر تدريب للفريق قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لكنه لم ينضم للبعثة لأن الدور لم يكن عليه في هذه الرحلة، قائلاً: "الدور مش عليه عشان يسافر مع البعثة".

الزمالك لم يبلغ الحارس بقرار التحقيق

وأشار وكيل اللاعب إلى أن الزمالك لم يخطر المهدي سليمان رسميًا بالتحقيق، مؤكدًا أن الحارس لم يرتكب أي مخالفة تستوجب هذا الإجراء، موضحًا أن سياسة الجهاز الفني تقوم على التدوير بينه وبين محمد عواد، إلى جانب محمد صبحي، وأن عدم سفره جاء في ظل اختيار محمود الشناوي لهذه المهمة.

الزمالك المهدي سليمان كأس العاصمة

المزيد

