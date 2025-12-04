انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة اليد بالإسكندرية بمشاركة 24 منتخباً

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة اليد، والذي تستضيفه المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 3 حتى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة 24 منتخباً، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

وتقام منافسات الدوري بنظام 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل عنها أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى دور 16، ثم دور الثمانية، ثم الدور نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية التي تختتم بها البطولة.

وشهد اليوم الأول من منافسات دوري مراكز الشباب لكرة اليد إقامة ثماني مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

انتهت مباراة الإسماعيلية × كفر الشيخ بنتيجة 15/16، والبحيرة × الدقهلية بنتيجة 15/22، فيما جاءت نتيجة لقاء القليوبية × بورسعيد 15/20، كما انتهت مباراة الإسكندرية × الشرقية بنتيجة 18/28.

وشهدت الجولة أيضاً مواجهة الجيزة × دمياط التي انتهت 17/18، ولقاء القاهرة × مطروح الذي جاء بنتيجة 12/26، وكذلك مباراة المنيا × الغربية التي انتهت 20/16، فيما اختتمت جولة اليوم الأول بمباراة جنوب سيناء × المنوفية التي انتهت بنتيجة 30/18.

ويذكر أنه تم اختيار المنتخبات المشاركة بعد إجراء تصفيات داخل كل محافظة وفق منظومة تنظيمية موحدة تعتمد على معايير فنية دقيقة وآليات تحكيم معتمدة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الفرق ورفع جودة الأداء داخل الملعب.