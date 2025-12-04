قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق دوري مراكز الشباب لكرة اليد بالإسكندرية بمشاركة 24 منتخباً

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة اليد، والذي تستضيفه المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 3 حتى 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة 24 منتخباً، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

وتقام منافسات الدوري بنظام 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل عنها أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى دور 16، ثم دور الثمانية، ثم الدور نصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية التي تختتم بها البطولة.

وشهد اليوم الأول من منافسات دوري مراكز الشباب لكرة اليد إقامة ثماني مباريات جاءت نتائجها كالتالي:
انتهت مباراة الإسماعيلية × كفر الشيخ بنتيجة 15/16، والبحيرة × الدقهلية بنتيجة 15/22، فيما جاءت نتيجة لقاء القليوبية × بورسعيد 15/20، كما انتهت مباراة الإسكندرية × الشرقية بنتيجة 18/28.

وشهدت الجولة أيضاً مواجهة الجيزة × دمياط التي انتهت 17/18، ولقاء القاهرة × مطروح الذي جاء بنتيجة 12/26، وكذلك مباراة المنيا × الغربية التي انتهت 20/16، فيما اختتمت جولة اليوم الأول بمباراة جنوب سيناء × المنوفية التي انتهت بنتيجة 30/18.

ويذكر أنه تم اختيار المنتخبات المشاركة بعد إجراء تصفيات داخل كل محافظة وفق منظومة تنظيمية موحدة تعتمد على معايير فنية دقيقة وآليات تحكيم معتمدة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الفرق ورفع جودة الأداء داخل الملعب.

الشباب والرياضة أشرف صبحي كرة اليد مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

كريم فؤاد

أول رد فعل من الأهلي تجاه إصابة كريم فؤاد في بطولة كأس العرب

وفد وزارة الشباب والرياضة

وفد من وزارة الرياضة يزور العلمين الجديدة لبحث إنشاء مدينة أولمبية عالمية

الزمالك

رابطة الأندية المحترفة تعلن مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

بالصور

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد