إزالات فورية لحالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة للتصدي الفوري لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الجهات المعنية وكذا عدد من الحالات المخالفة التي لم يتم استيفاء إجراءات التصالح بشأنها في الإطار الزمني المقرر.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من الإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية قورص علي مساحات 195 م2، كما تم تنفيذ الإزالات لعدد من الحالات التي تم رفضها من قبل لجان التصالح بنطاق المدينة نظراً لعدم استيفاء إجراءات التصالح الخاصة بها.

وفي نطاق مركز ومدينة منوف تم تنفيذ إزالة لـ3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية بهواش علي مساحات 250 م2 عبارة عن بناء مخالف بالطوب البلوك وشدادات خشبية.

كما تم تنفيذ الإزالة لعدد من الحالات التي تم رفضها من قبل لجان التصالح بنطاق المدينة، وتم اتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة الشهداء تم التعامل الفوري والإزالة لحالة بناء مخالف للتراخيص بناحية دراجيل، وإزالة لحالة تم رفض التصالح عليه بناحية ساحل الجوابر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

واكد المحافظ ان التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه، موجها بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد وأن الدولة مستمرة في إزالة اي تعدي تحقيقا للصالح العام.