سقط في البحر أثناء نزهة مع أصدقائه.. غرق شاب بالمنوفية

لقي شاب مصرعه غرقا داخل البحر الفرعوني في محافظة المنوفية اثناء نزهة مع أصدقائه في مركب سقط أمامهم ولقي مصرعه غرقا وفشلت محاولات إنقاذه.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الباجور بغرق الشاب محمد عصام 20 عاما في البحر الفرعوني.

بالانتقال تبين ان الشاب محمد كان في نزهة مغ أصدقائه في مياه البحر الفرعوني وسقط أمامهم وفشلت محاولات إنقاذه.

كما تبين ان الشاب محمد من أبناء قرية قلتى الصغري بمركز الباجور، وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء قريته الذين ينتظرون جثمانه لتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.