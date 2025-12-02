بسبب حظاظة .. طالب يعتدي على زميله بكتر أمام مدرسة في المنوفية

تعدي طالب علي زميله بآلة حادة “كتر” أمام مدرسة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات بمركز ومدينة بركة السبع.
تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتعدي طالب علي زميله امام مدرسة بالمدينة.
بالانتقال تبين إصابة الطالب ابراهيم خطاب ١٧ سنة من قريه جنزور بجرح طعني وتم نقله الي مستشفى بركة السبع.
كما تبين نشوب مشاجرة بين الطلاب بسبب “ حظاظة” حيث قام الطالب الجاني بالتعدي علي زميله بكتر مما ادي الي إصابته.
وتمكنت مباحث بركة السبع من ضبط الطالب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.