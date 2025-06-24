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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو جابر يقترب من الانضمام إلى البنك الأهلي في الانتقالات الجارية

ميدو جابر
ميدو جابر
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن نادي البنك الأهلي يدرس بقوة ضم اللاعب ميدو جابر إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.


 

مصدر داخل النادي يؤكد اقتراب الحسم

وأوضح مصدر مسؤول داخل نادي البنك الأهلي في تصريحات خاصة للبرنامج، أن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على قائمة الفريق التي سيتم الاعتماد عليها في الموسم القادم. وأشار إلى أن معسكر الإعداد سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يزيد من أهمية إنهاء جميع الصفقات المستهدفة، وعلى رأسها التعاقد مع ميدو جابر.


 

ميدو جابر من أبرز المرشحين لدعم الفريق

وأضاف المصدر أن اسم ميدو جابر مطروح بقوة على طاولة مجلس إدارة النادي، حيث ترى الإدارة أن اللاعب يملك الإمكانيات والخبرات التي تؤهله لإحداث فارق في تشكيلة الفريق. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق والمنافسة بقوة في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.


 

استراتيجية تدعيم الصفوف قبل الموسم الجديد

تسعى إدارة نادي البنك الأهلي إلى إنهاء ملف التعاقدات في أقرب وقت ممكن من أجل توفير الاستقرار الفني والإداري، وتهيئة الأجواء للجهاز الفني الجديد للعمل بهدوء خلال فترة الإعداد. ويُعد التعاقد مع لاعبين ذوي خبرات، مثل ميدو جابر، خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خصوصًا مع اقتراب انطلاق المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد.

إذا ما اكتملت المفاوضات بنجاح، سيكون ميدو جابر إضافة قوية لنادي البنك الأهلي، الذي يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية واستقرار فني خلال الفترة المقبلة


 

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