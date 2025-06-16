إيقاف لاعبين وغرامات على البنك الأهلي بسبب أحداث نهائي كأس عاصمة مصر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم عقوباتها الخاصة بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر والتى فاز بها سيراميكا كليوباترا ، على حساب البنك الأهلي.

جاءت هذه العقوبات طبقًا للوائح المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة للموسم 2024-2025.

تفاصيل العقوبات الصادرة رابطة الأندية

جاءت القرارات التأديبية كالتالي:

إيقاف وغرامة على لاعبي البنك الأهلي:

إيقاف اللاعب محمد إبراهيم أبو اليزيد الشناوي من فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه مصري. جاء هذا القرار بسبب حصول اللاعب على الإنذار الثالث في المباراة.

إيقاف اللاعب أسامة فيصل أحمد عبد الهادي من فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه مصري. هذا الإيقاف والغرامة جاءا أيضًا لحصول اللاعب على الإنذار الثالث.

تطبيق المادة 54:

أكدت الرابطة على تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري للموسم 2024-2025. هذه المادة تتعلق بحالات الإنذارات التي تُوقع على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالإضافة إلى اللاعبين، مما يضمن تطبيق معايير الانضباط على جميع أطراف المنظومة الكروية.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا توج بلقب كأس رابطة الأندية المصرية "كأس عاصمة مصر" للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على البنك الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.