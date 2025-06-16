الأهلي: عاقبنا تريزيجيه بعد تقدمه لتسديد ركلة الجزاء .. و هذه ليست شخصية اللاعب

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، عن معاقبة محمود تريزيجيه جناح الفريق لما بدر منه في لقاء إنتر ميامي وتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها.

وقال المصدر في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عاقبنا تريزيجيه بعد تقدمه لتسديد ركلة الجزاء وليس بعدما أهدرت.

وأضاف المصدر: هذه ليست شخصية تريزيجيه، إنما تغريم تريزيجيه جاء في وقته، نظرا لقيمة اللاعب الكبيرة في ظل وجود كوكبة من النجوم في الفريق.

وتابع المصدر: تغريم تريزيجيه سيفرض مزيدا من الانضباط والالتزام بين لاعبي الأهلي، واللاعب نادم على ما بدر منه، وسيقدم أقصى ما لديه في مباراة بالميراس المقبلة.