ربيع ياسين يطالب بوقفه مبكرة مع ريبيرو إذا لم ينجح في فرض السيطرة علي لاعبي الأهلي

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، أن الأهلي أهدر فوزا سهلا أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ياسين في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبوة والتانية على راديو ميجا إف إم: مواجهة أولى بها إيجابيات وسلبيات ، وكنا نستطيع انهاء المباراة من الشوط الأول، عندنا ايجابيات وسلبيات في المباراة الأولى.

وأضاف: لابد من وقفه مبكرة مع " ريبيرو" إذا لم ينجح في فرض السيطرة علي الفريق بسبب كثرة النجوم المتواجدة في الأهلي، واطالب ريبيرو بالوقوف بحزم تجاه اي لاعب يخطئ والسيطرة على تخمة النجوم المتواجدة.

وتابع: خبرات لاعبي الاهلي كانت قادرة على انهاء المباراة مبكرا، والاهلي صرف ملايين على اللاعبين، وطبيبعي ان يكون الاهلي مخيف لوجود لاعبين كبار ، وحسين الشحات كان يستطيع انهاء المباراة لولا التصرف الفردي الغير مقبول، واستغربت مما حدث في ركلة الجزاء، ويجب ان يكون هناك انضباط اكثر من ذلك وكثرة النجوم وارد ان يكون لها تأثير سلبي اكثر منه ايجابي