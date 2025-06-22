منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم مهاجم البنك الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن وجود منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم أسامة فيصل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيس بوك”: "منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم أسامة فيصل".

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن جون إدوارد،

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على "فيس بوك": "مصدر.. خطة جون إدوارد لا تشمل الفريق الأول فقط، لكنها تتضمن تطوير قطاع الناشئين بالزمالك".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تطورات مفاوضات الزمالك مع المدرب الجديد، وحقيقة تولي بينتو تدريب الفارس الأبيض.

وقال أحمد شوبير: "بالنسبة لمدرب الزمالك اللي ماشي دلوقتي، اسم باولو بينتو يعني اتقال هيبقى مدرب الزمالك، يا جماعة بينتو بياخد 2.5 مليون دولار سنويا وأعتقد ده راتب كبير جدًا".

وتساءل شوبير: “هل الزمالك يقدر يوفر راتب بينتو؟، لو يقدر يوفر؛ هييجي.. لو مش هيقدر؛ هيكون صعب جدا إنه ييجي”.