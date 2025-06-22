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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث سبل التعاون المشترك مع البنك الأهلى

اجتماع جامعة جنوب الوادى
اجتماع جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد البنك الأهلي المصري، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعمرو فتحى، مدير عام العلاقات العامة، ومحمد عبده، مسئول التحصيل والدفع الإلكتروني بالجامعة.

جاء اللقاء في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز الشراكات المجتمعية وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف القطاعات بما يسهم في دعم منظومتها التعليمية وخدمة المجتمع، وضم وفد البنك كل من: اسلام بدوى، مسئول منتجات الشمول المالى بالمركز الرئيسي بالقاهرة، شيماء الحادى، مسئول التجزئة بالمنطقة الفرعية بقنا، ساندي نشأت، مدير التجزئة المصرفية بفرع جامعة جنوب الوادى.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الأنشطة المصرفية داخل الجامعة، وتقديم الدعم للخدمات الطلابية بما يسهم في تحسين تجربة الطالب الجامعى، إلى جانب مناقشة آليات التكامل مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الجامعة في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية وتفعيل منظومة بطاقات طلاب الجامعة بالتعاون مع البنك.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي، لدعم الجهود التنموية والخدمية التي تنعكس بشكل مباشر على الطالب والمجتمع الجامعي ككل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للجامعة في إطار تطوير منظومتها التعليمية والإدارية.

من جانبه أعرب وفد البنك الأهلى، عن تقديره للدور الذي تقوم به جامعة جنوب الوادي، مؤكدًا استعداد البنك للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تخدم أهداف التحول الرقمي، وتوفير حلول مالية ومصرفية مبتكرة تلائم احتياجات الطلاب والجامعة على حد سواء.

جامعة جنوب الوادى سبل التعاون المشترك البنك الأهلى تعزيز الشراكات المجتمعية قنا

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