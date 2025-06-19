جامعة جنوب الوادي تتقدم 70مركزا عالميا بالتصنيف الأمريكي US News

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج الجامعة للعام الثالث على التوالي في التصنيف الأمريكى المرموق US News لعام 2025، محققة قفزة نوعية بتقدم 70 مركزًا دوليًا مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة 979 عالميًا من بين 2,551 جامعة ومؤسسة تعليمية تم تصنيفها هذا العام، كما حصلت الجامعة على المرتبة 48 إفريقيًا و21 محليًا.

وأكد عكاوي، أن الجامعة تواصل تقدمها في التصنيفات العالمية، حيث تم إدراجها في تخصص الهندسة للعام الثالث على التوالي، محققة المركز 839 عالميًا، وفي تخصص الكيمياء للعام الثاني على التوالى، حيث جاءت في المركز 838 عالميًا بتقدم 100 مركزا عن العام السابق. كما شهد هذا العام إدراج تخصص علوم النبات والحيوان لأول مرة في التصنيف، ليحقق إنجازًا كبيرًا بحصوله على المرتبة 489 عالميًا.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن هذا التقدم يعكس التحسن المستمر في السمعة الأكاديمية والبحثية للجامعة، وكذلك زيادة عدد البحوث المنشورة وجودتها، وفقًا لقواعد البيانات العالمية المعتمدة فى التصنيف.

وقدم عكاوي، التهنئة لأسرة الجامعة ولفريق عمل التصنيف الدولي على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية التي تعكس مكانتها بين الجامعات على مستوى العالم والإقليمي والمحلي.

وأوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأن تصنيف US News يعد من أبرز التصنيفات الأكاديمية العالمية المستقلة، ويستند إلى معايير دقيقة ومحايدة، أبرزها: السمعة البحثية العالمية 12.5%، السمعة البحثية الإقليمية 12.5%، نشر البحوث 10%، تأثير الاستشهادات 10%، إجمالي الاستشهادات 7.5%، نسبة البحوث ضمن أعلى 10% في الاستشهادات 22.5%، التعاون الدولي 5%.

وأشار عبد العظيم، إلى أن هذه المؤشرات تعكس مدى التقدم الذي تحرزه الجامعة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية في مختلف التخصصات.

